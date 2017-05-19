Термінал Cargill у "Южному" забезпечить надходження 600 мільйонів гривень податків

Робота нового зернового терміналу Cargill принесе Україні понад 600 млн грн податків і близько $8 млн портових зборів щорічно. Таку інформацію оприлюднили під час підписання контракту на проведення днопоглиблення в порту «Южний» між Адміністрацією морських портів України (АМПУ) і China Harbour Engineering Company LTD (CHEC).

За словами прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, зараз важливо швидко і якісно провести роботи з днопоглиблення.

«Сьогодні ми можемо підписати угоду про участь Китаю в розвитку української інфраструктури. Це важливо. Китайський бізнес переконався, що нове українське законодавство дозволяє відкрито і публічно брати участь в українських тендерах і перемагати в них. Днопоглиблювальні роботи, які будуть проводитися в результаті цього тендера, мають дуже важливе значення, є масштабним проектом для України, що збільшує можливості порту «Южний». Це також додаткові можливості для розвитку національної економіки, що є одним з найголовніших пріоритетів для уряду», - наголосив Гройсман.

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Днопоглиблення акваторії причалів №№23, 24 і 25 порту «Южний» передбачене інвестиційним проектом будівництва американською корпорацією Cargill зернового терміналу потужністю 5 млн тонн на рік.

За словами міністра інфраструктури Володимира Омеляна, участь американських партнерів робить днопоглиблення «Южного» проектом, що швидко окупається.

«Це перший крок, від якого залежить не тільки імідж міністерства або китайської компанії, а й імідж України, Китаю та Сполучених Штатів, які реалізують у порту «Южний» проект вартістю понад $100 млн. Від його реалізації ми очікуємо створення сотень робочих місць і додаткових надходжень до бюджету», - зазначив Омелян.

Договір про днопоглиблення урочисто підписали у Будинку Уряду. У заході також узяли участь Надзвичайний і Повноважний Посол КНР в Україні Ду Вей, глава АМПУ Райвіс Вецкаганс, віце-президент китайської корпорації China Construction Communications Company Вен Ганг.

Як повідомлялося, 19 квітня 2017 року Кабінет Міністрів України погодив проведення днопоглиблювальних робіт для споруджуваного зернового терміналу корпорації Cargill в порту «Южний». Проект передбачає поглиблення морського дна підхідного каналу до 19 метрів і внутрішніх водних підходів до глибоководних причалів порту №№23, 24 і 25 - до 16 метрів.

Інвестиційна угода про спорудження сучасного зернового терміналу була підписана у лютому 2016 року. Згідно з документом, Cargill інвестує в будівництво $100 млн. Загальна вартість проекту складе $ 150 млн. У порту «Южний» тривають роботи з будівництва причалів, біля яких діятиме зерновий термінал Cargill. Роботи на сухопутної частини терміналу виконані на 40%. Введення терміналу в дію заплановане на березень 2018 року.