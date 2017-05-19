На українські дороги в червні виділять 10 мільярдів від реструктуризації облігацій держпозики

Уряд України планує отримати у червні 10 млрд грн із 15 млрд грн від репрофайлінгу (реструктуризація з продовженням терміну обігу) облігацій державної позики для виділення на дорожню інфраструктуру країни. Про це у парламенті заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

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«Ми домовилися з Національним банком України, що до кінця травня будуть ухвалені всі необхідні рішення, і у червні ми вийдемо з ініціативою внесення змін до бюджету. Таким чином, перші 10 млрд грн будуть спрямовані на дороги», - сказав він.

Також Гройсман заявив, що загальна сума виділених коштів на дороги цього року буде навіть більше ніж 30 млрд, як це планувалося раніше, завдяки митним перевиконанням.

«Завдяки митниці за чотири місяці (2017 року – УНІАН) ми передали 4 млрд грн на дороги», - додав прем'єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Гройсмана, Україна у 2017 році збільшить фінансування дорожньої інфраструктури утричі порівняно з 2016 роком - до 30 млрд грн.

За словами прем'єра, на доповнення до 15 млрд грн, передбачених на дорожню інфраструктуру країни в держбюджеті, планується здійснити репрофайлінг (реструктуризація з продовженням терміну обігу) облігацій державної позики для виділення додаткових 15 млрд грн.

За даними "Укравтодору", щорічна потреба у фінансуванні автодоріг у країні оцінюється не менш ніж у 60 млрд грн.

За словами міністра інфраструктури Володимира Омеляна, дорожня галузь України у 2016 році була профінансована на 10 млрд грн із заявлених урядом близько 20 млрд грн.