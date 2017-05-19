Санкції проти РФ: Російська залізниця виводить вагони з України

Дочірнє підприємство «Російських залізниць» – «Федеральна вантажна компанія» (ФГК), яка потрапила під українські санкції, завершить виведення вагонів з території України протягом двох тижнів.

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Про це повідомив генеральний директор ФГК Олексій Тайчер, передає ТАСС.

"Завершують рейси ті вагони, які рухалися в Україну, ті вагони, які там були, порожні, відправляються до Росії. Ніяких з цим проблем не бачимо. За фактом завершення цих операцій ми припинимо діяльність на території України", - сказав він, додавши, що цей процес займе "близько двох тижнів".

"Виведення вагонів почалося, коли ми дізналися про те, що Україна ввела санкції", - зазначив голова ФГК.

За словами Тайчера, в даний час в Україні перебуває близько 6 тис. вагонів ФГК. Обсяг перевезень у сполученні з Україною становить близько 5% у загальному обсязі перевезень ФГК, уточнив він.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня 2017 року президент України Петро Порошенко підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). У списку санкцій - 467 юридичних та 1228 фізичних осіб.