Метро на Троєщину допоможуть будувати китайці

Заступник голови КМДА Микола Поворозник підписав меморандум про співпрацю щодо проекту будівництва четвертої лінії метро в м. Києві з китайським консорціумом, до якого входять компанії «China Railway International Group» та «China Pacific Construction Group».

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Як повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації, документ підписали в рамках робочого візиту української урядової делегації з метою участі в діалозі високого рівня форуму міжнародного співробітництва «Один пояс, один шлях».

«Консорціум виступає як керуючий партнер, який має великий досвід у галузі будівництва об’єктів інфраструктури. Фахівці китайської сторони проведуть дослідження щодо поточного стану реалізації проекту «Будівництво 4-ї лінії метро в м. Києві», яке розглядатиме технічні деталі; обсяг фінансових ресурсів і правовий спосіб, завдяки якому проект буде реалізований остаточно. Також дослідження включатиме оцінку юридичної і фінансової життєздатності проекту, у тому числі техніко-економічне обґрунтування та кошторис витрат», – розповів заступник голови КМДА Поворозник.

Згідно з документом, консорціум може виступати як підрядник, що працює за схемою ЕРС (проектування, закупівля та будівництво) та виконувати «Проекти» за моделлю EPC+F (проектування, закупівля, будівництво та фінансування). У рамках цього проекту консорціум надаватиме допомогу Київській міській державній адміністрації у залучені коштів від китайських фінансових установ.

Як повідомляв УНІАН, раніше влада Києва оцінили вартість будівництва четвертої Подільсько-Вигурівської гілки столичного метрополітену на житловий масив Вигурівщина-Троєщина в 31,55 млрд грн.