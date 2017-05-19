Україна хоче позичити $300 мільйонів у китайського банку на будівництво мосту в Кременчуці

Україна планує залучити 300 млн дол. кредитних коштів від Ексімбанку Китаю для будівництва моста в Кременчуці, повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів на брифінгу в Києві.

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«Через китайську компанію China Road and Bridge Corporation ми плануємо залучити 300 млн дол. кредиту від Ексімбанку Китаю для будівництва моста в Кременчуці», - сказав Кубів.

За його словами, під час візиту до Китаю українська делегація обговорила кілька пріоритетних проектів, зокрема, «Повітряний експрес», який раніше передбачав будівництво залізничної гілки з Києва до аеропорту «Бориспіль», але зараз перебуває на етапі узгодження, а також проект концесійного будівництва залізнично-поромного комплексу в Чорноморську.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Китай домовилися про будівництво моста біля Кременчука та реконструкцію Шулявського шляхопроводу в Києві.

Проектні пропозиції будівництва мостового переходу біля Кременчука і проект реконструкції Шулявського шляхопроводу в Києві передбачають витрати на загальну суму 400 млн доларів.

Адміністрація морських портів України 18 травня уклала угоду з переможцем тендеру - китайською компанією China Harbour Engineering Company Ltd. (CHEC) на проведення днопоглиблення морського підхідного каналу до причалів найбільшого за обсягами перевалки вантажів серед портів України - морського торгового порту «Южний» (Одеська область).