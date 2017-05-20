У вагонах київського метро встановлять відеонагляд за 83 мільйони
18:33, 20 травня 2017Транспорт/Звя'зок
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У 2017 році планують встановити 25 камер за 13 мільйонів гривень.
Усього планується встановити 160 одиниць відеоспостереження / фото УНІАН
КП "Київський метрополітен" має намір обладнати вагони метро камерами відеоспостереження за 83 мільйони гривень у 2017-2019 роках.
Про це йдеться у програмі технічного розвитку підприємства на 2017 рік, повідомляє Українська правда.
Зокрема, у 2017 році планують встановити 25 камер за 13 мільйонів гривень.
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Усього планується встановити 160 одиниць відеоспостереження.
Також у планах підприємства реконструювати розділову підстанцію РП-10 на території електродепо "Дарниця" за 16,24 мільйона гривень.
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