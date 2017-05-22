З Києва до Одеси на літо запустять додатковий швидкісний поїзд

Акціонерна держкомпанія «Укрзалізниця» для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом у літній час призначила додатковий швидкісний поїзд категорії "Інтерсіті+" № 761/762 за маршрутом Київ - Одеса - Київ, який курсуватиме щоденно, починаючи з 16 червня.

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Згідно з повідомленням прес-служби "Укрзалізниці", цей поїзд відправлятиметься з Києва о 6:11 і прибувати до Одеси о 13:11.

У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься о 15:06 і прибуватиме до столиці о 22:06.

У дорозі поїзд зупинятиметься на станціях Козятин, Вінниця, Жмеринка, Вапнярка.

У повідомленні відзначається, що квитки на поїзд вже можна придбати на сайті booking.uz.gov.ua або в залізничних касах.

У прес-службі нагадали, що в одеському напрямку також курсує швидкісний поїзд "Інтерсіті+" № 763/764 сполученням Дарниця, Київ - Одеса - Київ, Дарниця.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" до свята Святої Трійці 4 червня призначила 5 додаткових поїздів.