Імпорт автобусів до України з початку року зріс на 12%

Імпорт автобусів в Україні в січні-березні 2017 року збільшився порівняно з аналогічним періодом 2016 року на 12% - до 212 одиниць, а їх митна вартість становить 10,1 мільйона доларів. Про це повідомляє асоціація автовиробників України "Укравтопром".

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При цьому найбільша кількість автобусів прибула в Україну з Німеччини та Білорусі.

"Найбільшу кількість автобусів за звітний період було ввезено в Україну з Німеччини - 98 штук на суму 1,3 мільйона доларів. З Білорусі ввезли 57 автобусів, і це другий результат. При цьому білоруський імпорт став найдорожчим, за нього було сплачено 6,6 мільйона доларів. Замикає трійку лідерів Туреччина з показником 22 автобуси. Імпорт з Туреччини митниця оцінила в 811 тисяч доларів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомили в "Укравтопромі", зростання вартості імпорту пояснюється істотним збільшенням частки нової техніки в закупівлях.

"Якщо рік тому вона становила не більше 10%, то в першому кварталі поточного року – 39%", - йдеться в повідомленні.

За даними асоціації, в січні 2017 року на територію України в режимі імпорту було завезено 39046 одиниць автотранспортної техніки на суму 588,5 мільйона доларів.

Як повідомляв УНІАН, за даними "Укравтопрому", продажі нових автобусів в Україні в січні-березні 2017 року порівняно з аналогічним періодом 2016 року зросли на 61% - до 429 одиниць.