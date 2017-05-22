Суперечить здоровому глузду: "Укрзалізниця" спростовує інформацію про платні туалети в поїздах

Акціонерна держкомпанія «Укрзалізниця» заявила про те, що інформація про введення платних туалетів у поїздах не відповідає дійсності.

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Про це повідомляє прес-служба держкомпанії.

"Традиційно напередодні літніх перевезень деякі ЗМІ почали поширювати неправдиву інформацію про введення платних туалетів у поїздах. Ця інформація не тільки не відповідає дійсності, але й суперечить здоровому глузду", - заявили в компанії.

«Укрзалізниця» просить ЗМІ не поширювати фейковую інформацію про діяльність залізничної галузі, а також попереджає, що має намір захищати свою ділову репутацію в судовому порядку.

Як повідомляв УНІАН, 30 березня філія «Укрзалізниці» «Центр забезпечення виробництва» оголосив через майданчик електронних торгів ProZorro тендер на закупівлю 250 комплектів туалетів для пасажирських вагонів на очікувану суму 269,85 млн грн, аукціон запланований на 9 червня.

Таким чином, філія планує замовити 250 комплектів туалетів за 1,08 млн грн за один комплект, що в доларовому еквіваленті становить 40 тис. дол.

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян вважає необґрунтованою очікувану ціну закупівлі акціонерної держкомпанією "Укрзалізниця" туалетів для пасажирських поїздів, у зв'язку з чим компанії необхідно роз'яснити порядок формування даної ціни. "Укрзалізниця" захищає законність процедури проведення тендера.