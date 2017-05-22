Україна пускатиме вантажі в невизнане Придністров'я тільки після узгодження з Молдовою

Транзит вантажів в невизнану Придністровську Молдавську Республіку через територію України буде здійснюватися лише за умови його узгодження з Національним агентством з безпеки харчових продуктів Республіки Молдова.

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Про це йдеться в роз'ясненні Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів щодо пропуску вантажів до невизнаного Придністров’я.

"Відповідно до розпорядження головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 17 травня 2017 року №33 передбачено, що з 20 травня 2017 року пропуск підконтрольних вантажів в режимі транзиту через територію України, які направляються в невизнану Придністровську Молдавську Республіку, буде здійснюватися лише за умови його узгодження з Національним агентством з безпеки харчових продуктів Республіки Молдова", - йдеться в повідомленні.

У Держпродспоживслужбі додають, що зазначена вимога відповідає п. 14 Угоди про співробітництво в галузі ветеринарії країн СНД, відповідно до якої така співпраця здійснюється між компетентними органами в галузі ветеринарної медицини України та Молдови. А саме: під час імпорту та міжнародного транзиту в обов'язковому порядку завчасно оформляються дозволи центральних державних ветеринарних органів сторін, на території яких ввозиться і через території яких транспортується підконтрольний вантаж. З ними також узгоджується маршрут прямування.

"Оскільки дія зазначеної угоди не поширюється на відносини з невизнаною Придністровською Молдавською Республікою, з метою забезпечення його виконання головний державний інспектор ветеринарної медицини України прийняв відповідне рішення. Таке рішення відповідає вимогам Всесвітньої організації охорони здоров'я тварин (МЕБ)", - підкреслили в держслужбі.

Як повідомляв УНІАН, раніше в невизнаному Придністров’ї поскаржилися, що Україна заборонила транзит вантажів через свою територію.