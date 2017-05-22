Франція допоможе Україні впровадити систему зміни ширини залізничної колії

Франція сприятиме залученню коштів Європейського Союзу для реалізації проекту з впровадженн системи зміни ширини залізничної колії в Україні.

Читайте такожЗ Києва до Одеси на літо пустять додатковий швидкісний поїзд

Як повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури України, такої домовленості було досягнута в ході засідання українсько-французької робочої групи з питань транспорту.

«Французька сторона розгляне можливість експертно-консультаційної допомоги і сприятиме залученню коштів Європейського Союзу для отримання технічної допомоги в реалізації проекту з системи зміни ширини колії в Україні», - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що в ході зустрічі сторони обмінялися пропозиціями щодо активізації співпраці у сфері морського і річкового транспорту, а також у сфері дорожнього господарства.

«Українська сторона представила стратегію розвитку дорожньої галузі України. Сторони проаналізували проведені роботи французькими компаніями і домовилися про подальше залучення французьких будівельних компаній до виконання робіт з будівництва, реконструкції та капітального ремонту доріг в Україні», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що Україна веде переговори з урядом Німеччини про залучення 100 млн євро на закупівлю 10-15 нових приміських поїздів.