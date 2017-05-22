"Укрпошта" запустила послугу доставки грошей з банківських карт додому

Публічне акціонерне товариство «Укрпошта» запустило послугу переказу коштів з банківської карти з доставкою готівки одержувачу.

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Про це повідомляє прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, переказати кошти можна скориставшись адресним переказом (додому) або терміновим переказом (на автоматизоване відділення). Опція доставки додому доступна для будь-якого населеного пункту України.

Кошти доставлять протягом двох робочих днів відділення зв'язку (для адресного переказу) або протягом 15 хвилин - для термінового переказу, з отриманням коштів у відділенні.

Переказ коштів здійснюється з усіх платіжних карт Visa і MasterCard будь-яких банків України. Максимальна сума одного переказу - 14999 грн.

Вартість переказу під час вибору опції готівка додому (адресний переказ) становить: 1% від суми переказу + 19 грн.

Вартість переказу під час вибору опції готівка на відділення (терміновий переказ) становить: 1% від суми переказу + 5 грн.

Як повідомляв УНІАН, ПАТ «Укрпошта» минулого року отримало 188 млн грн чистого збитку проти 53 млн грн чистого прибутку роком раніше.

1 березня українське державне підприємство поштового зв'язку «Укрпошта» завершило процес реорганізації і перетворилася в акціонерне товариство за зразком таких європейських поштових компаній, як Deutsche Post, Austria Post або PostNL.

«Укрпошта» входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України і є національним оператором поштового зв'язку в країні. Підприємство надає понад 50 видів послуг через більш ніж 11 тис. відділень по всій Україні. Штат компанії налічує близько 76 тис. співробітників.

«Укрпошта» щорічно здійснює обробку та доставку споживачам понад 240 млн поштових відправлень, 16 млн посилок і відправлень з оголошеною цінністю, 15 млн переказів, а також доставляє понад 83 млн пенсій.