Патентна війна закінчилася: Nokia і Apple врегулювали спір

Nokia і Apple врегулювали патентний спір після того, як Apple погодилася виплатити фінській компанії аванс і укласти новий ліцензійний договір.

Читайте такожApple планує випустити три нові моделі ноутбуків - ЗМІ

Про це повідомляє RNS з посиланням на Financial Times.

Обидві компанії відмовилися надати подробиці нової угоди, однак додали, що авансовий платіж і роялті Apple будуть спрямовані на розвиток дослідницького підрозділу Nokia. Сума платежу не називається.

Патентний спір між двома компаніями розпочався в 2009 році, коли Nokia подала позов проти Apple, стверджуючи, що та порушує патентні права, а Apple у свою чергу звинуватила фінську компанію в порушенні 13 патентів.

У 2011 році спір вирішився — Apple виплатила разову компенсацію і зобов'язалася платити за використання патентів. У 2016 році спір відновився.