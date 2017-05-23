Україна готується до 4G-зв'язку: Нацкомісія встановила ціну ліцензій

Національна комісія з питань регулювання зв'язку та інформатизації на своєму черговому засіданні 23 травня проголосувала за зміни в постанову Кабміну щодо розмірів плати за видачу радіочастотних в діапазоні 1800 МГц і схвалила пропозиції про внесення змін до плану використання радіочастот, повідомляє сайт відомства.

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Рішення було прийнято в рамках підготовки до 4G-конкурсу.

Враховуючи діючу рентну плату в діапазоні 1800 МГц (23 тисячі гривень), стартову вартість ліцензії на використання 10 МГц (2x5 МГц) у всіх регіонах України пропонується визначити на рівні 265 мільйонів гривень.

Як повідомлялося раніше, НКРЗІ нещодавно узгодила з мобільними операторами рефармінг радіочастот. Зокрема Київстар, який контролює понад 50% спектра в 1800 МГц, оголосив про готовність здати частину частот для потреб конкурсу в обмін на компенсацію.