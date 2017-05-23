Балчун анонсував запуск поїзда зі Львова до польського Кракова

Публічна акціонерна компанія "Укрзалізниця" планує запустити з 1 серпня поїзд за маршрутом зі Львова до польського Кракова.

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Про це повідомили в прес-службі компанії з посиланням на очільника «Укрзалізниці» Войцеха Балчуна.

«Працюємо над запровадженням залізничного сполучення з Краковом. Можливо, приймемо пропозицію польських колег і реалізуємо проект за допомогою системи розсувних візків SUW-2000. Зараз вивчаємо варіанти», - цитує прес-служба Балчуна.

За його словами, українські залізничники активно працюють над поліпшенням міжнародного сполучення з сусідніми країнами.

«Укрзалізниця» має намір активно освоювати ринок міжнародних залізничних перевезень. Після Кракова плануємо з'єднати поїздом Чернівці з Румунією й інші проекти», - цитує прес-служба Балчуна.

Як повідомляв УНІАН, з 12 червня акціонерна держкомпанія «Укрзалізниця» має намір запустити потяг сполученням Ковель (Волинська обл.) - Хелм (Польща).