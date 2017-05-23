У Києві в липні планують підвищити вартість проїзду в метро до 5 гривень (таблиця тарифів)

Київська адміністрація має намір підняти ціни на проїзд у метро до 5 гривень, у наземному транспорті до 4 гривень з 15 липня. На сайті КМДА опублікували проект розпорядження "Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху".

Брифінг з цього приводу анонсований на 24 травня. "Це розпорядження набирає чинності з 15 липня 2017 року", - йдеться в документі.

Згідно з ним, вартість однієї поїздки автобусом, трамваєм, тролейбусом та фунікулером становитиме 4 гривні, метрополітеном – 5 гривень.

Вид послуг Кількість поїздок Тариф на 1 поїздку, грн Перевезення пасажирів: автобусом, трамваєм, тролейбусом, фунікулером 1 4,00 метрополітеном (без використання пластикової безконтактної картки) 1 5,00 метрополітеном (у разі використання пластикової безконтактної картки при одноразовому придбанні поїздок) 1-9 5,00 10-19 4,90 20-29 4,80 30-39 4,70 40-49 4,60 50 4,50

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У разі використання пластикової безконтактної картки вартість поїздки у метро становитиме від 5 гривень (при поповненні на 1-9 поїздок) до 4,5 гривні при поповненні на 50 поїздок.

Також розпорядженням пропонується встановити вартість разового квитка на міську електричку у розмірі 5 гривень, а вартість єдиного разового проїзного квитка на міську електричку та трамваї № 4, 5 або автобуси № 59, 60, 61 – розмірі 7 гривень.

№№ п/п Вид проїзних квитків Вартість проїзного квитка, грн. Для фізичних та юридичних осіб Для студентів вищих навчальних закладів та учнів професійно-технічних навчальних закладів денної форми навчання Для учнів денної форми навчання на місяць на другу половину місяця на місяць на другу половину місяця на місяць на другу половину місяця 1 2 3 4 5 6 7 8 Без обмеження кількості поїздок 1 На один вид транспорту автобус 170,00 85,00 85,00 - 42,50 21,25 трамвай 170,00 85,00 85,00 - 42,50 21,25 фунікулер 170,00 85,00 85,00 - 42,50 21,25 тролейбус 170,00 85,00 85,00 - 42,50 21,25 метрополітен 380,00 190,00 190,00 - 95,00 47,50 міська електричка 190,00 95,00 95,00 - 47,50 23,75 2 На два види транспорту: трамвай - автобус 330,00 165,00 165,00 - 82,50 41,25 тролейбус - автобус 330,00 165,00 165,00 - 82,50 41,25 трамвай - тролейбус 330,00 165,00 165,00 - 82,50 41,25 трамвай – міська електричка 340,00 170,00 170,00 - 85,00 42,50 тролейбус – міська електричка 340,00 170,00 170,00 - 85,00 42,50 автобус – міська електричка 340,00 170,00 170,00 - 85,00 42,50 трамвай - метрополітен 510,00 255,00 255,00 - 127,50 63,75 тролейбус - метрополітен 510,00 255,00 255,00 - 127,50 63,75 автобус - метрополітен 510,00 255,00 255,00 - 127,50 63,75 міська електричка - метрополітен 520,00 260,00 260,00 - 130,00 65,00 3 На три види транспорту: автобус - трамвай - тролейбус 410,00 205,00 205,00 - 102,50 51,25 трамвай – метрополітен - міська електричка 680,00 340,00 340,00 - 170,00 85,00 тролейбус – метрополітен - міська електричка 680,00 340,00 340,00 - 170,00 85,00 автобус – метрополітен - міська електричка 680,00 340,00 340,00 - 170,00 85,00 4 На чотири види транспорту: автобус - трамвай - тролейбус – метрополітен 710,00 355,00 355,00 - 177,50 88,75 З обмеженням кількості поїздок метрополітеном 5 На один вид транспорту метрополітен (46 поїздок) 190,00 - 95,00 - 47,50 - метрополітен (23 поїздки) - 95,00 - - - 23,75 метрополітен (62 поїздки) 240,00 - 120,00 - 60,00 - метрополітен (31 поїздка) - 120,00 - - - 30,00 6 На два види транспорту: трамвай - метрополітен (46 поїздок) 340,00 - 170,00 - 85,00 - трамвай - метрополітен (23 поїздки) - 170,00 - - - 42,50 тролейбус – метрополітен (46 поїздок) 340,00 - 170,00 - 85,00 - тролейбус – метрополітен (23 поїздки) - 170,00 - - - 42,50 автобус – метрополітен (46 поїздок) 340,00 - 170,00 - 85,00 - автобус – метрополітен (23 поїздки) - 170,00 - - - 42,50 міська електричка – метрополітен (46 поїздок) 350,00 - 175,00 - 87,50 - міська електричка – метрополітен (23 поїздки) - 175,00 - - - 43,75 трамвай - метрополітен (62 поїздки) 380,00 - 190,00 - 95,00 - трамвай - метрополітен (31 поїздка) - 190,00 - - - 47,50 тролейбус – метрополітен (62 поїздки) 380,00 - 190,00 - 95,00 - тролейбус – метрополітен (31 поїздка) - 190,00 - - - 47,50 автобус – метрополітен (62 поїздки) 380,00 - 190,00 - 95,00 - автобус – метрополітен (31 поїздка) - 190,00 - - - 47,50 міська електричка – метрополітен (62 поїздки) 390,00 - 195,00 - 97,50 - міська електричка – метрополітен (31 поїздка) - 195,00 - - - 48,75 7. На три види транспорту: автобус – метрополітен (46 поїздок) – міська електричка 500,00 - 250,00 - 125,00 - автобус – метрополітен (23 поїздки) – міська електричка - 250,00 - - - 62,50 трамвай – метрополітен (46 поїздок) – міська електричка 500,00 - 250,00 - 125,00 - трамвай – метрополітен (23 поїздки) – міська електричка - 250,00 - - - 62,50 тролейбус – метрополітен (46 поїздок) – міська електричка 500,00 - 250,00 - 125,00 - тролейбус – метрополітен (23 поїздки) – міська електричка - 250,00 - - - 62,50 автобус – метрополітен (62 поїздки) – міська електричка 550,00 - 275,00 - 137,50 - автобус – метрополітен (31 поїздка) – міська електричка - 275,00 - - - 68,75 трамвай – метрополітен (62 поїздки) – міська електричка 550,00 - 275,00 - 137,50 - трамвай – метрополітен (31 поїздка) – міська електричка - 275,00 - - - 68,75 тролейбус – метрополітен (62 поїздки) – міська електричка 550,00 - 275,00 - 137,50 - тролейбус – метрополітен (31 поїздка) – міська електричка - 275,00 - - - 68,75 8 На чотири види транспорту: автобус - трамвай - тролейбус - метрополітен (46 поїздок) 540,00 - 270,00 - 135,00 - автобус - трамвай - тролейбус - метрополітен (23 поїздки) - 270,00 - - - 67,50 автобус - трамвай - тролейбус - метрополітен (62 поїздки) 580,00 - 290,00 - 145,00 - автобус - трамвай - тролейбус - метрополітен (31 поїздка) - 290,00 - - - 72,50

Заставна вартість пластикової безконтактної картки становитиме 12 гривень.Кількість поїздок, яка може бути одноразово придбана на пластикову безконтактну картку, не може перевищувати 50 одиниць. Загальна кількість поїздок, яка може бути придбана на пластикову безконтактну картку, не може перевищувати 100 одиниць.

Термін дії пластикової безконтактної картки становить 6 місяців з дати придбання або останнього поповнення незалежно від кількості невикористаних поїздок. При цьому вартість невикористаних поїздок, що залишилися на пластиковій безконтактній картці, термін дії якої закінчився, не повертається.