Нацбанк видав "Укрпошті" нову валютну ліцензію

Національний банк України видав національному оператору поштового зв'язку "Укрпошта" нову генеральну ліцензію на проведення валютних операцій.

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Як повідомляється на сайті НБУ, нова ліцензія видана у зв'язку зі зміною форми господарювання компанії, а колишня ліцензія від 2006 року відкликана.

Довідка УНІАН. "Укрпошта" входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України і є національним оператором поштового зв'язку в країні. Підприємство надає понад 50 видів послуг через більш ніж 11 тисяч відділень по всій Україні. Штат компанії налічує близько 76 тисяч співробітників.

"Укрпошта" щорічно здійснює обробку та доставку споживачам понад 240 мільйонів поштових відправлень, 16 мільйонів посилок і відправлень з оголошеною цінністю, 15 мільйонів перекладів, а також доставляє більше 83 мільйонів пенсій.