УЗ витратила на підтримку своїх структур на окупованих територіях понад 680 мільйонів
Згідно з даними Укрзалізниці, підприємство витратило на свій підрозділ на окупованій території 681 238 000 гривень.
ПАТ "Укрзалізниця", під керівництвом поляка Войцеха Балчуна, витратила на утримання своїх підрозділів на окупованій території понад 680 мільйонів гривень.
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Про це йдеться у відповіді відомства на запит народного депутата Вікторії Войцицкой, який вона опублікувала на своїй сторінці в Facebook.
"У разі, "Укрзалізниці", то ця компанія не просто забезпечує безкоштовне функціонування залізниці на окупованих територіях, але і возить вантажі, які вбивають наших солдатів. Про ешелони з боєприпасами, які заходять з боку РФ не писав тільки ледачий - інфраструктуру для їх доставки до лінії фронту люб'язно оплачує український громадянин. Більше того, статистика перевезень, надана "УЗ", свідчить, що тільки за 2016 з нашої сторони на НКТ зайшло більше 2 тисяч вагонів лісу. Хто контролював, використовується ця деревина для шахт, або для бліндажів, з яких стріляють по нашим солдатам?" - зазначає народний депутат.
Так, згідно з даними Укрзалізниці, підприємство витратило на свій підрозділ 681 238 000 гривень.