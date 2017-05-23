УЗ витратила на підтримку своїх структур на окупованих територіях понад 680 мільйонів

ПАТ "Укрзалізниця", під керівництвом поляка Войцеха Балчуна, витратила на утримання своїх підрозділів на окупованій території понад 680 мільйонів гривень.

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Про це йдеться у відповіді відомства на запит народного депутата Вікторії Войцицкой, який вона опублікувала на своїй сторінці в Facebook.

"У разі, "Укрзалізниці", то ця компанія не просто забезпечує безкоштовне функціонування залізниці на окупованих територіях, але і возить вантажі, які вбивають наших солдатів. Про ешелони з боєприпасами, які заходять з боку РФ не писав тільки ледачий - інфраструктуру для їх доставки до лінії фронту люб'язно оплачує український громадянин. Більше того, статистика перевезень, надана "УЗ", свідчить, що тільки за 2016 з нашої сторони на НКТ зайшло більше 2 тисяч вагонів лісу. Хто контролював, використовується ця деревина для шахт, або для бліндажів, з яких стріляють по нашим солдатам?" - зазначає народний депутат.

Так, згідно з даними Укрзалізниці, підприємство витратило на свій підрозділ 681 238 000 гривень.