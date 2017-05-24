Україна готує до ІКАО заяву про порушення РФ міжнародного законодавства
Основною темою зустрічі стало підвищення безпеки авіаційного простору.
Україна готує до Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) заяву про порушення Росією Конвенції про міжнародну цивільну авіацію та інших керівних документів, повідомив віце-прем’єр-міністр з питань АТО і окупованих територій Володимир Кістіон.
«Сьогодні до нас завітали президент Ради ІКАО Олумуіва Бенард Аліу та директор Європейського/Північноатлантичного бюро ІКАО Луїш Фонсека де Альмейда. Основною темою зустрічі стало підвищення безпеки авіаційного простору», – зазначив Кістіон на своїй сторінці в Facebook.
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«На сьогоднішній зустрічі закликав керівництво ІКАО до дієвих заходів для припинення порушень стандартів та рекомендованої практики ІКАО з боку РФ та скасування публікації аеронавігаційної інформації стосовно міжнародного повітряного простору Сімферопольського району. Крим – це Україна, і ми розраховуємо на підтримку Міжнародної організації цивільної авіації у питанні нормалізації авіапотоків над півостровом», – наголосив Володимир Кістіон.
Як повідомляв УНІАН, після анексії Криму Російською Федерацією в березні 2014 року Державіаслужба України прийняла рішення про заборону всіх польотів над кримським півостровом. Пізніше Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) офіційно підтвердила контроль української авіавлади над кримським авіаційним простором.