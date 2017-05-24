У КМДА підтвердили підвищення цін на проїзд у метро та наземному транспорті із середини липня

Київська міська державна адміністрація має намір підвищити ціни на проїзд у муніципальному транспорті на 1 грн: у метро - до 5 гривень, в наземному транспорті - до 4 грн з 15 липня у зв'язку зі зростанням цін на електроенергію та збільшенням мінімальної зарплати.

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Про це повідомив на брифінгу заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

"Сьогодні ми починаємо процедуру громадського обговорення підвищення тарифів у комунальному транспорті. Йдеться про підвищення тарифів у метрополітені до 5 грн, а в автобусі, трамваї, тролейбусі та фунікулері - до 4 грн. Підвищення тарифів дасть можливість покрити витрати на електроенергію, яка зросла у 5 разів, і зарплату співробітникам", - сказав він.