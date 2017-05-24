"Укрзалізниця" хоче отримати 1,2 мільярда прибутку проти збитку роком раніше

Акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця" планує отримати 1,2 мільярда гривень прибутку в 2017 році проти 7,3 мільярда гривень збитку в 2016 році. Про це повідомила прес-служба "Укрзалізниці" з посиланням на консолідований фінансовий план компанії на 2017 рік.

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"Проект консолідованого фінансового плану вперше розрахований із застосуванням міжнародних стандартів фінансової звітності, а фінансовий результат складе на кінець 2017 року 1,2 мільярда гривень прибутку, стане найкращим результатом за останні кілька років. Для порівняння: у 2015 році збиток склав 16,8 мільярда гривень, у 2016 році збиток склав 7,3 мільярда гривень", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що проектом консолідованого фінансового плану передбачені доходи в сумі 82,9 мільярда гривень, у тому числі від перевезень – 79,6 мільярда гривень. Витрати заплановані на рівні 81,7 мільярда гривень, з яких витрати від перевезень – 65,9 мільярдів гривень, EBITDA – 23,4 мільярда гривень.

"Паралельно з цим передбачено скоротити витрати на електроенергію в сумі 438 мільйонів гривень, витрати на сировину і основні матеріали на 1,858 мільярда гривень, переважно за рахунок зниження вартості закупівлі та підвищення якості. Також зменшаться фінансові витрати на 808,4 мільйона гривень за рахунок проведення зваженої кредитної політики, адміністративні витрати - на 150,6 мільйона гривень. Разом з зменшенням амортизації загальна сума витрат зменшиться на 4,1 мільярда гривень", - йдеться в повідомленні.

Також у прес-службі зазначили, що очікується збільшення витрат по фонду оплати праці на суму 1,23 мільярда гривень та податку на землю на 277,2 мільйона гривень у зв'язку зі збільшенням граничних показників ставок земельного податку.

Довідка УНІАН. "Укрзалізниця" є публічним акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.

Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.