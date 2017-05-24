Митниця готова до збільшення потоку громадян з початком безвізу - Продан

Про це заявив в.о. керівника Державної фіскальної служби Мирослав Продан в ході візиту на міжнародний пункт пропуску "Ягодин", розташований у Волинській області. Продан відзначив, що вже дав співробітникам митниць відповідне доручення і буде жорстко контролювати його виконання.

"Ми з нетерпінням чекаємо цієї дати (початку дії безвізової угоди - ред.), і розуміємо всю відповідальність, яка виникне перед працівниками митниці, оскільки вже зараз наші колеги прикордонники прогнозують збільшення пасажиропотоку в перші дні безвізу на 30 відсотків. Наше завдання - зробити все від нас залежне, щоб не допустити черг, і при цьому не знизити якість контролю. Я впевнений, що із завданням ми впораємося. Митниця буде повністю готова до збільшення потоку громадян з початком дії безвізу ", - заявив в.о. глави ДФС.

За словами Продана, лібералізація кордонів з європейськими країнами дозволить українцям більше подорожувати, переймати європейські цінності і культуру. "Ми розуміємо, наскільки важливо створити умови для комфортного перетину кордону", - зазначив Мирослав Продан. Він також додав, що у зв'язку із введенням безвізового режиму проводяться регулярні зустрічі і консультації з представниками митних служб держав, що межують з Україною.

Продан також нагадав про існування онлайн-сервісу "Кордон", який дозволяє в оперативному режимі отримувати інформацію про середній час проходження кордону на різних пунктах пропуску. В.о. глави відомства закликав громадян "вибирати найменш завантажені пункти, а в разі виникнення будь-яких труднощів звертатися на гарячу лінію митниці". "При необхідності буду підключатися особисто", - пообіцяв Мирослав Продан.

В.о. керівника ДФС також підкреслив, що для підвищення якості обслуговування громадян митниця продовжує модернізацію пунктів пропуску, в тому числі і за рахунок грантових коштів, виділених ЄС. "17,1 млн. Євро - це грантові гроші Євросоюзу. Програмою передбачена реалізація шести великих інфраструктурних проектів. Наприклад, по реконструкції міжнародних пунктів пропуску "Устилуг", "Ужгород". А на пункті пропуску "Ягодин" передбачена установка високотехнологічного обладнання", - підкреслив Продан. За його словами, ще 100 млн євро будуть виділені Україні в рамках Угоди з надання кредиту пов'язаної допомоги, і ці кошти також спрямують на розвиток митної інфраструктури та пунктів пропуску.

За даними ДФС, щодня через пункти пропуску, розташовані на західному кордоні України, пересуваються близько 30 тисяч легкових автомобілів, понад 3 тисяч вантажних автомобілів, близько 450 автобусів, понад 3 тисячі залізничних вагонів.

Раніше в Держприкордонслужбі заявляли, що в перші дні набуття чинності безвізового режиму з Євросоюзом очікується збільшення пасажиропотоку на 30%. Планується, що безвізовий режим для короткострокового перебування в країнах Шенгенської зони терміном до 90 днів запрацює з 11 червня.