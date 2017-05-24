"Укрзалізниця" хоче з червня підвищити тарифи на вантажні перевезення

Акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця" має намір підвищити тарифи на вантажні перевезення 22,5% з червня поточного року. Про це повідомила прес-служба "Укрзалізниці" з посиланням на голову правління Войцеха Балчуна.

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"У доопрацьованому проекті фінансового плану не передбачається індексація тарифів на пасажирські перевезення. Замість цього потребу в індексації тарифів на вантажні перевезення - з червня цього року на 22,5%. Такі кроки дозволять нам здійснити найбільші капітальні вкладення за всю історію діяльності залізничного транспорту – 22,7 мільярда гривень, причому більша частина коштів піде на вирішення найбільш гострої проблеми – оновлення рухомого складу", - сказав Балчун.

За його словами, реалізація планів "Укрзалізниці" щодо капітальних інвестицій забезпечить робочі місця на виробничих потужностях в Україні та сприятиме загальному пожвавлення вітчизняної економіки.

"Якщо індексація не відбудеться, то ПАТ "Укрзалізниця" змушена згорнути свої програми капітальних інвестицій, що призведе до негативних наслідків для України в цілому", - цитує прес-служба Балчуна.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" планувала підвищити тарифи на вантажні перевезення залізничним транспортом в 2017 року на 25%.

За словами члена правління "Укрзалізниці" Іренеуша Василевського, у разі підвищення тарифів на 22-25% з червня поточного року компанія очікує отримати додатково 7 мільярдів гривень.

У той же час учасники ринку виступають проти підвищення тарифів і пропонують уряду створити незалежний орган, який займався б політикою тарифоутворення на транспорті.

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян неодноразово підкреслював, що про підвищення вантажних залізничних тарифів доцільно говорити лише тоді, коли "Укрзалізниця" стане прозорою і відкритою структурою і буде направляти кошти від підвищення тарифів на модернізацію та оновлення рухомого складу.

Для пошуку компромісу щодо формування ж/д тарифів Державна регуляторна служба на початку лютого ініціювала створення спеціальної робочої групи за участю представників бізнесу.