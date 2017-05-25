Україна може припинити залізничне пасажирське сполучення з РФ - росЗМІ

З 1 липня Київ планує повністю припинити залізничне пасажирське сполучення з РФ. Про це повідомляє видання КоммерсантЪ, посилаючись нібито на декілька джерел в українській столиці.

Вантажні перевезення були скасовані ще минулого тижня рішенням Ради національної безпеки і оборони (РНБО) — одночасно з введенням санкцій проти юридичних і фізичних осіб РФ, а також блокуванням російських соціальних мереж і поштових сервісів.

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"Україна готується припинити залізничне пасажирське сполучення з Росією орієнтовно з 1 липня",— повідомило джерело "Ъ". За його словами, приводом для такого рішення стало небажання РЖД припинити пасажирські перевезення в Росію із зони АТО і, зокрема, з Донецька, що порушує суверенітет та територіальну цілісність України".

В "Укрзалізниці" Комерсанту не підтвердили, але й не спростували підготовку заборони пасажирського сполучення, заявивши: "Жодного рішення з цього приводу наразі не прийнято". У РЖД заявили, що не отримували від України будь-яких документів про припинення пасажирського сполучення з РФ.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня 2015 року Кабінет міністрів України у відповідності з рішенням Ради національної безпеки і оборони ухвалив рішення заборонити польоти російських авіакомпаній. Заборона почала діяти з 25 жовтня.

Підставою для такого рішення стали багаторазові порушення російськими авіаперевізниками заборони на польоти в окупований Крим.

Також, з 26 листопада 2015 року вступила в дію введена Кабінетом міністрів України в рамках реалізації санкцій проти країни-агресора заборона на здійснення транзитних польотів для всіх російських авіакомпаній через територію України.

18 травня 2017 року "Укрзалізниця" ввела заборону на вантажоперевезення, в тому числі транзит територією України вагонів низки російських залізничних операторів.