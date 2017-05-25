"Укрзалізниця" заперечує плани припинити пасажирське залізничне сполучення з Росією

ПАТ "Укрзалізниця" не планує припиняти пасажирське залізничне сполучення з Росією. Про це заявили у її прес-службі, передає "Українська правда".

Там повідомили, що інформація російського "Коммерсанта" про припинення пасажирських перевезень з 1 липня "не відповідає дійсності". "Не плануємо припиняти і не розглядаємо таку ідею", – заявили у прес-центрі "Укрзалізниці"

"Наразі квитки на поїзди до Росії продаються", – додав співрозмовник.

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Раніше сьогодні видання "КоммерсантЪ" стверджувало, що Україна з 1 липня заборонить пасажирські перевезення залізницею через те, що російська залізниця продовжує відправляти поїзди на окуповану частину Донбасу.

ВАТ "Федеральна пасажирська компанія" (дочірнє товариство РЖД) з 14 грудня 2014 року на рік скасувало свої потяги до України та ще декількох країн СНД через "низьку рентабельністю" – і так і не поновили залізничне сполучення.

А з 25 жовтня 2015 року було припинено й авіасполучення між Україною та Росією.