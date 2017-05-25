"Безвіз для українців": в ДФС пообіцяли максимально спростити митний контроль

Державна фіскальна служба з перших днів дії Угоди про безвізовий режим у всіх пунктах пропуску максимально спростить процедури проходження митного контролю для українців. Про це повідомила прес-служба ДФС з посиланням на в. о. голови ДФС Мирослава Продана.

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"Ми розуміємо всю відповідальність, яка постане перед працівниками митниці, оскільки вже зараз наші колеги прикордонники прогнозують збільшення пасажиропотоку у перші дні безвізу на 30 відсотків. Щоб уникнути черг та незручностей для подорожуючих вже вживають низку заходів на митницях і пунктах пропуску", - цитуються в повідомленні слова Продана.

За його словами, такі події, як впровадження безвізового режиму з країнами Євросоюзу лише стимулюють митницю до розвитку, впровадження інноваційних технологій та сервісів перекладу в онлайн-режим.

"Відповідність сучасним вимогам Європейського Союзу, централізований моніторинг та оперативний контроль в режимі реального часу, неможливість впливу людського фактора - саме це основні складові митниці майбутнього. Фінальний результат, в напрямку якого ми рухаємося, - це збільшення товарообігу та прискорення пасажиропотоку, зручні і прозорі процедури для бізнесу і громадян, прискорення і оптимізація митних процедур", - підкреслив керівник ДФС.

Він також нагадав, що для зручності подорожуючих на веб-порталі ДФС функціонує онлайн сервіс "Кордон", який вже зараз дозволяє громадянам відслідковувати в режимі реального часу ситуацію на пунктах пропуску через державний кордон. Сервіс надає інформацію про часу очікування для легкового та вантажного транспорту на всіх пунктах пропуску на кордоні України, а також на адміністративному кордоні з тимчасово окупованої АР Крим.

Як повідомляв УНІАН, 17 травня в Європейському парламенті відбулася урочиста церемонія підписання законодавчого акта, яким для громадян України вводиться безвізовий режим з ЄС.

В Офіційному журналі Європейського Союзу 22 травня було оприлюднено законодавчий акт, яким для громадян України з 11 червня вводиться безвізовий режим.