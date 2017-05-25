РНБО не розглядала питання про припинення пасажирських перевезень з Росією

Рада національної безпеки і оборони України не розглядала на своїх засіданнях питання про припинення пасажирських перевезень з Російською Федерацією. Про це УНІАН повідомили джерела в РНБО.

"Питання припинення пасажирських перевезень з Росією на засіданні РНБО не розглядалось", - наголосило джерело.

Раніше сьогодні російське видання "КоммерсантЪ" стверджувало, що Україна з 1 липня заборонить пасажирські перевезення залізницею через те, що російська залізниця продовжує відправляти потяги на тимчасово окуповану частину Донбасу.

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ВАТ "Федеральна пасажирська компанія" (дочірнє товариство РЖД) з 14 грудня 2014 року терміном на рік скасувало відправлення своїх потягів до України та ще декількох країн СНД через "низьку рентабельність", але так і не поновило залізничне сполучення з Україною.

З 25 жовтня 2015 року було припинено авіасполучення між Україною та Росією.