"Нова пошта" поскаржилася на ДФС: вже п'ятий день втручаються в роботу компанії

Працівники внутрішньої безпеки Державної фіскальної служби (ДФС) втручаються в роботу сектору митного оформлення міжнародних експрес-відправлень «Нової пошти», повідомила компанія на своїй сторінці в Facebook.

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"У нас тривожні новини: вже п'ятий день працівники внутрішньої безпеки ДФС втручаються в роботу сектору митного оформлення міжнародних експрес-відправлень на нашій сортувальної станції, куди надходять посилки за міжнародними напрямками", - сказано в повідомленні.

У компанії заявили, що співробітники ДФС оглядають всі посилки, фотографують і знімають на відео прийом посилок з авіа, автомобільних рейсів і заважають їхній обробці, створюючи штучні перешкоди.

"Необґрунтоване втручання у нашу роботу з боку ДФС призводить до затримки поставок нашим клієнтам і до накладання штрафних санкцій з боку інших державних органів. Тому ми просимо вас про розуміння: ми робимо все можливе, щоб посилки дісталися до адресатів, хоч це і може бути пізніше встановлених термінів", - сказано в повідомленні.

За даними компанії, за чотири місяці цього року «Нова пошта» Інтернешнл (НПІ) доставила до України понад 2,2 млн міжнародних відправлень. За звітний період НПІ сплатила до держбюджету майже 1 млн грн податків з декларування товарів фізосіб.