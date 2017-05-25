"Антонов" показав політ АН-70 нового покоління (відео)

ДП "Антонов" опублікував відео демонстраційного польоту АН-70. Відео з'явилось на YouTube-каналі підприємства.

Літак здатен вирішувати нові завдання для української армії.

"Ан-70 належить до нового покоління середніх військово−транспортних літаків короткого зльоту й посадки. Він необхідний сьогодні армії. Адже цей літак здатен вирішувати якісно нові задачі, недоступні попереднім ВТЛ. Це підтверджено в ході обширної програми спільних Державних випробувань, більша частина якої вже завершена", - йдеться у підписі до відео.

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Літак може перевозити весь перелік аеромобільної військової та інженерної техніки практично всіх армій світу та доставляти її на малопідготовлені ґрунтові майданчики, тобто безпосередньо до місця проведення операції. За цією якістю він на порядок перевершує всі відомі літаки.