Південна Корея хоче інвестувати в розвиток в Україні зв'язку 4G і 5G

Південна Корея планує інвестувати в розвиток на території України стандартів бездротового зв'язку четвертого (4G) і п'ятого (5G) покоління, що забезпечують високошвидкісний доступ до інтернет.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі з посиланням на результати зустрічі міністра Степана Кубіва з послом Кореї Лі Янг Гу і представниками Корейської інвестиційної корпорації (K-Growth).

«Обсяги взаємної торгівлі та інвестицій в Україні з боку Республіки Корея поки не є значними, і саме час змінити цю ситуацію й виробити ефективну співпрацю. Особливо у сфері розвитку інформаційної інфраструктури для 4G і 5G в Україні. Це є одним із найважливіших пріоритетів роботи уряду та Мінекономрозвитку, а Корея є визнаним світовим лідером у цій сфері», – сказав Кубів.

У свою чергу, корейська сторона відзначила прогрес України на шляху реформ та покращення інвестиційного клімату.

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«Ми бачимо прогрес України на шляху до покращення інвестклімату. Ми також розуміємо, що незабаром ці зміни дадуть значний поштовх для економіки та розвитку вашої країни. Це доповнить вигоди від стратегічного розташування України на перетині важливих транспортних маршрутів, значні можливості розвитку промисловості, можливості в сфері IT і Hi-Tech і надзвичайний людський потенціал. Це є для нас сильним сигналом для активізації свого інвестиційного інтересу до України», - підкреслив член ради директорів корейського офісу ЄБРР в Україні Сунмін Пак.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2015 року Кабінет міністрів затвердив план заходів із впровадження мережі 4G в Україні, згідно з яким тендер із впровадження технології зв'язку 4G відбудеться в грудні 2017 року.

Найбільші вітчизняні мобільні оператори «Київстар», «МТС Україна» (бренд Vodafone) і lifecell домовилися про перерозподіл частот (рефармінг) у діапазоні 1800 МГц для впровадження в Україні зв'язку четвертого покоління (4G) у 2018 році.

Довідка УНІАН. Південна Корея за підсумками 2016 року займає п'яте місце серед країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону - торговельних партнерів України з показником торговельного обороту в 669 млн дол. Україна експортує до Кореї продукцію машинобудування, сталь, текстиль, рибу. Імпорт в Україну переважно складається з промислового обладнання, нафти, залізної руди, хімікатів, деяких видів продовольства. Станом на 1 січня 2017 року в економіку України залучено 207,7 млн дол. корейських інвестицій. У 2016 році приріст корейських інвестицій становив 46,4 млн дол.