Швидкісний потяг Київ-Запоріжжя у червні курсуватиме щоденно

Швидкісний поїзд Інтерсіті+ №736/735 Київ - Запоріжжя - Київ у червні курсуватиме щоденно. Про це повідомляє прес-служба ПАТ "Укрзалізниця".

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"Поїзд №736/735 Київ - Запоріжжя - Київ здійснить додаткові рейси з Києва та Запоріжжя по вівторках і суботах, а саме 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 червня і 1 липня, таким чином, у червні курсуватиме щоденно", – наголошується в повідомленні.

З Києва поїзд відправлятиметься о 14:49 і прибуватиме до Запоріжжя о 21:57, а в зворотному напрямку – вирушатиме о 22:58 і прибуватиме о 6:10.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня «Укрзалізниця» для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом в літній час призначила додатковий швидкісний поїзд категорії "Інтерсіті+" № 761/762 за маршрутом Київ - Одеса - Київ, який курсуватиме щоденно.

Також «Укрзалізниця» на сезон літніх перевезень продовжить маршрути прямування поїздів, що курсують у напрямку Чорноморського узбережжя, до Затоки та Кароліно-Бугаз.