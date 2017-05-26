Поїзд на літо: з Харкова до Генічеська запустять денний "Інтерсіті"

Акціонерна компанія "Укрзалізниця" для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом у південному напрямку на літній період призначила денний електропоїзд категорії "Інтерсіті" № 729/730 за маршрутом Харків – Генічеськ.

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Як повідомила прес-служба "Укрзалізниці", поїзд відправлятиметься з Харкова і Генічеська з 15 червня до 31 вересня щодня.

Згідно з повідомленням, цей поїзд відправлятиметься з Харкова о 6:31 і прибуватиме до Генічеська о 12:56.

У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься о 13:46 і прибуватиме до Харкова о 20:15.

Також повідомляється, що маршрут поїзда пролягатиме через Лозову, Павлоград, Синельникове, Запоріжжя, Мелітополь, Новоолексіївку.

У повідомленні відзначається, що квитки на вищезазначені поїзди вже можна придбати на сайті booking.uz.gov.ua або в залізничних касах.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" оголосила про те, що на сезон літніх перевезень продовжить маршрути прямування поїздів, що курсують у напрямку Чорноморського узбережжя, до Затоки і Кароліно-Бугаза.