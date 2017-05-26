"Питання неоднозначне": Гройсман прокоментував ситуацію з авто на іноземних номерах

Кабінет міністрів України готовий взяти участь у підготовці змін до законодавства щодо автомобілів з іноземною реєстрацією.

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Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді повідомив голова уряду Володимир Гройсман

"Ми готові як уряд приєднатися до цього процесу на базі комітету", - сказав Гройсман.

При цьому прем'єр-міністр підкреслив, що дане питання є неоднозначним.

"Питання неоднозначне, і я просив би, щоб ми тут проявили з вами лідерські позиції, які дозволять нам зберегти, в тому числі і державні інтереси. Треба працювати, вести діалог, знаходити вихід з цієї ситуації, але треба бути дуже і дуже виваженими", - зазначив прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня в Києві водії автомобілів на іноземних номерах перекрили рух по вулиці Грушевського на ділянці біля парламенту, протестуючи проти введення податку для власників автомобілів з іноземною реєстрацією.