"Питання неоднозначне": Гройсман прокоментував ситуацію з авто на іноземних номерах
За його словами, Кабмін готовий приєднатися до розробки законодавчих змін щодо автомобілів з іноземною реєстрацією.
Кабінет міністрів України готовий взяти участь у підготовці змін до законодавства щодо автомобілів з іноземною реєстрацією.
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Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді повідомив голова уряду Володимир Гройсман
"Ми готові як уряд приєднатися до цього процесу на базі комітету", - сказав Гройсман.
При цьому прем'єр-міністр підкреслив, що дане питання є неоднозначним.
"Питання неоднозначне, і я просив би, щоб ми тут проявили з вами лідерські позиції, які дозволять нам зберегти, в тому числі і державні інтереси. Треба працювати, вести діалог, знаходити вихід з цієї ситуації, але треба бути дуже і дуже виваженими", - зазначив прем'єр.
Як повідомляв УНІАН, 24 травня в Києві водії автомобілів на іноземних номерах перекрили рух по вулиці Грушевського на ділянці біля парламенту, протестуючи проти введення податку для власників автомобілів з іноземною реєстрацією.