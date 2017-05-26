BMW створила міський мотоцикл майбутнього

Підрозділ компанії BMW Motorrad – представив на конкурсі елегантності Concorso d'eleganza Villa d'este в Італії концептуальний мотоцикл Link. Прототип дає уявлення про те, яким може стати ідеальний міський мотоцикл майбутнього, пише Autonews.

Апарат став ідеологічним наступником концептуального мотоцикла Vison Next 100, представленого BMW Motorrad в листопаді минулого року на моторшоу в Лос-Анджелесі.

Головною відмітною особливістю новинки стало сидіння на електроприводі з регульованою довжиною, завдяки чому апарат може перетворюватися з одномісного в двомісний. Крім того, BMW Motorrad Link отримав спеціальні зсувні дверцята, що полегшує доступ в багажний відсік під сидінням.

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Мотоцикл обладнали повністю цифровою панеллю приладів. При цьому дані про швидкість, стан акумуляторів, а також показники навігаційної системи можуть проектуватися на вітрове скло, що дозволить водієві менше відволікатися від дороги. Керувати деякими функціями апарата можна за допомогою сенсорного дисплея мультимедійного комплексу.

BMW Motorrad Link оснащений повністю електричною силовою установкою, технічні дані про яку не тримаються в секреті. Динамічні характеристики мотоцикла теж не повідомляються.