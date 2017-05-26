Дешеві авіаперевезення: цього року може бути створений національний лоукостер

В цьому році може бути створена національна авіакомпанія в сегменті дешевих авіаперевезень. Про це в ефірі одного з національних телеканалів повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

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"Я сподіваюся, що в цьому році буде створена національна авіакомпанія в сегменті дешевих авіаперевезень. Переговори тривають (щодо створення національного авіаперевізника - УНІАН). Зараз вони йдуть добре. Звичайно, поки ми не поставимо підписи, говорити про щось рано, але немає сумніву, що переговори завершаться успішно", - сказав міністр.

Він зазначив, що на даний момент також ведуться переговори з іноземними авіакомпаніями про початок польотів в Україну.

"Я б дуже хотів, щоб дві авіакомпанії оголосили про початок польотів в Україну з наступного року... У мене були переговори з італійською авіакомпанією. Квиток у них навіть дешевший за автобусний", - сказав Омелян.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня найбільший лоукостер Європи авіакомпанія Ryanair заявила про відкриття з 30 жовтня 2017 року 11 рейсів з Києва та Львова. Потім, через високий попит з боку українців на польоти, авіакомпанія повідомила про перенесення запуску деяких рейсів, зокрема, зі Львова до Берліна, на вересень 2017 року. Тоді в авіакомпанії уточнили, що з Києва перевізник буде літати з аеропорту "Бориспіль", при цьому в майбутньому розглядає також і міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни).