"Укрзалізниця" призначила 8 додаткових поїздів до Трійці

Акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця" для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом до свята Святої Трійці 4 червня призначила 8 додаткових поїздів. Про це у відповідь на запит УНІАН повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".

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Згідно з повідомленням, у період з 1 по 6 червня в Україні будуть курсувати наступні додаткові поїзди: №191/192 Київ – Львів, що відправлятиметься зі столиці і з Львова 3, 5 червня; №197/198 Київ - Ковель, який вирушатиме зі столиці і з Ковеля 3, 5 червня; №796/795 Київ - Суми, який вирушатиме зі столиці і з Сум 3, 5 червня; №207 Київ - Ужгород, який відправлятиметься з Києва 2, 4 червня, з Ужгорода - 3, 5 червня; №249/250 Київ - Івано-Франківськ - Чернівці, який відправлятиметься з Києва 2, 4 червня, з Чернівців - 3, 5 червня.

Також в період з 1 по 6 червня курсуватиме поїзд №162/161 Миколаїв - Київ, який відправлятиметься з Миколаєва 1, 5 червня, з Києва - 2, 6 червня; №179 Дніпро - Київ, відправленням з Дніпра і Києва 3, 5 червня; №231 Дніпро - Івано-Франківськ, відправленням з Дніпра 2, 4 червня, а з Івано-Франківська - 3, 5 червня.

У повідомленні наголошується, що квитки на ці поїзди вже можна придбати на сайті booking.uz.gov.ua і в залізничних касах.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" відкрила попередній продаж квитків на 13 літніх поїздів, які будуть курсувати на південні курорти України, зокрема, з Києва, Львова, Дніпра і Харкова до Бердянська, Генічеська, Одеси та Херсона.

Також, "Укрзалізниця" оголосила про те, що на сезон літніх перевезень продовжить маршрути прямування поїздів, що курсують у напрямку Чорноморського узбережжя, до Затоки Кароліно-Бугаз