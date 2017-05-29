У Києві сьогодні частково обмежать рух транспорту на проспекті Правди

Сьогодні в Києві частково обмежать рух транспорту на проспекті Правди.

Про це повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на КК «Київавтодор».

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«З 10:00 до 17:00 29 травня у зв’язку з ремонтом асфальтобетонного покриття на просп. Правди частково обмежать рух транспорту на ділянці від будинку № 64 на просп. Правди до вул. Межової», - йдеться у повідомленні.

Комунальна корпорація просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей і, за можливості, обирати інші маршрути руху.