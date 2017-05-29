На Закарпатті СБУ попередила закупівлю російської санкційної автотехніки

На Закарпатті співробітники Служби безпеки України попередили закупівлю російської санкційної автотехніки на суму 30 млн грн бюджетних коштів.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Управління Служби безпеки України в Закарпатській області.

Як уточнили у прес-центрі, даний факт було виявлено наприкінці травня.

«Правоохоронці встановили, що у регіоні були оголошені тендери на придбання пожежного аеродромного автомобіля та шістнадцяти шкільних автобусів», - уточнили у прес-центрі.

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За даними СБУ, співробітники спецслужби під час перевірки документації зафіксували, що переможці торгів планували поставити техніку російських виробників, стосовно яких діють спеціальні економічні санкції відповідно до рішення Ради національної безпеки та оборони України.

«СБ України поінформувала тендерні комітети про виявлені порушення, після чого закупка російської автотехніки була скасована», - додали в прес-центрі.