"Укрзалізниця" вивезла з окупованих територій майже 12 мільйонів тонн вугілля

Публічна акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця" в 2016 році вивезла з окупованих територій майже 12 мільйонів тонн вугілля, повідомили в прес-службі "Укрзалізниці".

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"У 2016 році більшість вантажів, які було перевезено залізничним транспортом з непідконтрольною території на підконтрольну, становив кам'яне вугілля – 11,8 мільйона тонн і кокс - 1,3 тисячі тонн. Розрахунки за перевезення вантажів здійснювалися тільки на підконтрольній української влади території, переміщення вантажів відбувалося через контрольні пункти в'їзду/виїзду і відповідно з порядком, який був затверджений наказом першого заступника керівника Антитерористичного центру при СБУ. Цей порядок визначав, який вид вантажу, і якого вантажовідправника і вантажоодержувача дозволеного до перевезення", - наголошується в повідомленні.

Крім того, в компанії додали, що з березня 2017 перевезення вантажів залізничним транспортом між контрольованою і тимчасово непідконтрольної територіями не проводиться, згідно з рішенням РНБО.

Також у прес-службі підкреслили, що "Укрзалізниця" не має підрозділів у так званих "ЛНР" і "ДНР" і не займається їх фінансуванням.

Як повідомляв УНІАН, РНБО на засіданні 15 березня прийняв рішення про тимчасову заборону переміщення товарів через лінію розмежування у зоні АТО.

Блокада активістами залізничного сполучення з окупованими територіями почалася в кінці січня 2017 року.

На сьогодні Україна через бойові дії на сході країни відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якого сконцентрований в Донецькій і Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам. Дефіцит вугілля позначається на роботі електростанцій, які змушені знижувати виробничі потужності.

Особливо гостро постало питання постачання вугіллям теплової генерації після початку блокади постачання вугільної продукції з зони АТО в кінці січня 2017 року, а також після того, як в середині березня енергохолдинг ДТЕК втратив контроль над своїми підрозділами, які працюють на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей, - "ДТЕК Ровенькиантрацит", "ДТЕК Свердловантрацит" і "ДТЕК Комсомолець Донбасу".