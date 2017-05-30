Гройсман хоче витратити 5 мільярдів від спецконфіскації на дорожні роботи

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запропонував направити 5 мільярдів гривень коштів, що надійшли від спецконфискации цінностей та активів оточення екс-президента Віктора Януковича, на будівництво доріг.

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Згідно з повідомленням прес-служби Кабінету міністрів, про це Гройсман сказав під час інспекційної поїздки у Львівську область, де він ознайомився з ходом будівництва дороги Львів - Тернопіль.

Прем'єр зазначив, що бюджет, який цього року виділяється з усіх джерел на виконання дорожніх робіт, втричі перевищує "дорожній" бюджет минулого року.

"У цьому році ми плануємо близько 30 мільярдів гривень з усіх джерел - це втричі більше, ніж в минулому році за фактом виконання. Головне завдання - нормальна якість, правильні технології і контроль, - сказав глава уряду. - Буду пропонувати 5 мільярдів від спецконфіскації направити на фінансування доріг".

Гройсман підкреслив, що цього року стоїть завдання зробити максимально якісно дороги в напрямку Львів - Тернопіль - Вінниця - Умань - Одеса, адже цей коридор з'єднує західну межу України з портами.

"Це міжнародна траса, по якій йдуть товарні потоки", - зазначив він.

Також Гройсман повідомив, що найближчим часом уряд оголосить тендер на виконання робіт з облаштування кордону з Республікою Польща.

"Буде оголошено тендер на нашу програму спільно з польськими колегами - майже 2 мільярди гривень - з прикордонної інфраструктури. В цьому році мова йде про розробку документації, в наступному році розпочнеться реалізація проекту", - сказав прем'єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, за даними "Укравтодору", щорічна потреба у фінансуванні автодоріг в країні оцінюється не менш ніж в 60 мільярдів гривень.

За словами міністра інфраструктури Володимира Омеляна, дорожня галузь України у 2016 році була профінансована на 10 мільярдів гривень із заявлених урядом близько 20 мільярдів гривень.