Прем'єр назвав регіони-аутсайдери з ремонту доріг та доручив навести там порядок

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив віце-прем'єр-міністру – міністру регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Геннадію Зубко і керівника "Укравтодору" Славомиру Новаку обговорити проблемні питання щодо ремонту доріг з керівниками п'яти областей.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Гройсман повідомив журналістам після інспектування стану дорожніх робіт на дорозі Н-02 Львів – Тернопіль біля с. Якторів Золочівського району Львівської області.

"Цього року досить серйозно підготувалися для того, щоб раніше приступити до роботи: і що стосується ямкового ремонту по всій країні, і те, що стосується проведення масштабних робіт. Фактично в кожній області роботи розпочаті. Мене поки що турбує робота по п'яти областях: Луганська, Запорізька, Закарпаття, Київ, Миколаївська. Я дав доручення, щоб на цьому тижні профільний віце-прем'єр, керівник "Укравтодору" зібрав керівників областей, подивився, в чому там проблема, щоб допомогти їм зрушитися з місця і почати ремонтні роботи", - сказав Гройсман.

Він нагадав, що цього року планується виділити близько 30 мільярдів гривень на будівництво доріг. "Тому найголовніше - це нормальна якість, правильні технології, контроль, щоб жодна копійка не відійшла від ремонту доріг", - підкреслив Гройсман.

"Я буду пропонувати в цьому році, в тому числі з спецконфискации, на близько 5 мільярдів гривень все-таки збільшити фінансування на дороги. Але головне, що ми повинні закласти в цьому році, я буду пропонувати, і я думаю, що це дуже важливо, - це будівництво і реконструкція дороги Львів – Тернопіль – Хмельницький – Вінниця – Умань – і на Одесу... Це міжнародна траса, по якій йдуть всі потоки. Більше того, ми маємо вступ сьогодні безвізового режиму (з Євросоюзом), тому ця ділянка дороги має важливе значення", - сказав глава уряду.