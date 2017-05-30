Гройсман хоче особисто перевірити якість ремонту доріг у всіх областях

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман планує провести інспекційні поїздки по всіх областях України з метою перевірити якість дорожніх робіт і ефективність використання бюджетних коштів.

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Згідно з повідомленням прес-служби уряду, про це він сказав у ході поїздки в Тернопільську область, де ознайомився з ходом ремонту дороги Доманово - Ковель - Чернівці - Тереблече.

"Я об'їду абсолютно всі дороги, всі області. Я кожного тижня виїжджаю в ту чи іншу область - і на сході, і на заході. Найближчим часом відвідаю і схід, і південь. Я володію ситуацією про те, що там відбувається", - сказав глава уряду.

Гройсман зазначив, що сьогодні відвідав Львівську, Волинську та Тернопільську області.

"Я подивився їх план, розумію проблематику, що потрібно посилити, підтримати, допомогти, щоб вони були більш ефективними", - сказав прем'єр.

"Дуже багато треба ще зробити, ми тільки починаємо, але вже є об'єкти, які будуються фундаментально. Я переконаний в тому, що при такому підході за п'ять років ми дамо зовсім інша якість українських доріг", - підкреслив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запропонував направити 5 мільярдів гривень коштів, що надійшли від спецконфискации цінностей та активів оточення екс-президента Віктора Януковича, на будівництво доріг.

За даними "Укравтодору", щорічна потреба у фінансуванні автодоріг в країні оцінюється не менш ніж в 60 мільярдів гривень.

За словами міністра інфраструктури Володимира Омеляна, дорожня галузь України у 2016 році була профінансована на 10 мільярдів гривень із заявлених урядом близько 20 мільярдів гривень.