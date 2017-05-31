Будівництво нових доріг: на магістраль Львів-Миколаїв хочуть виділити 2 мільярди

Кабінет міністрів України планує виділити 2 мільярди гривень для будівництва магістралі Львів - Тернопіль - Хмельницький - Вінниця - Умань - Одеса - Миколаїв. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду в середу.

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"Ми, як уряд, будемо пропонувати цього року збільшити фінансування ще на 2 мільярди гривень, через підтримку парламенту і зміна бюджету, і забезпечити фінансування магістралі Львів - Тернопіль - Хмельницький - Вінниця - Умань - Одеса - Миколаїв. Це ті дороги, які зв'яжуть західний кордон з українськими портами і півднем України", - сказав він.

Гройсман зазначив, що необхідно забезпечити якість і безпеку на цій магістралі.

Як повідомляв УНІАН, поточного року уряд має намір збільшити фінансування дорожньої інфраструктури в 3 рази порівняно з 2016 роком – до 30 мільярдів гривень.

За даними "Укравтодору", щорічна потреба у фінансуванні автодоріг в країні оцінюється не менш ніж в 60 мільярдів гривень.