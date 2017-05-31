Влада Житомира оголосила тендер на закупівлю двох електробусів для потреб міста. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу у Житомирській міськраді повідомив мер Житомира Сергій Сухомлин.

За його словами, управління транспорту Житомирської міської ради оголосило тендер на закупівлю двох електробусів – довжиною 8 та 10 метрів; з бюджету міста на закупівлю виділили 10 мільйонів гривень. За ці гроші також буде придбано зарядний пристрій для них.

Планується, що перші два електробуси працюватимуть на міських маршрутах у тестовому режимі та безкоштовно перевозитимуть пасажирів.

«Спочатку ми електробуси протестуємо на підйомах житомирських мостів та у зимовий період. Ці автобуси для житомирян будуть безкоштовними для того, щоб їх максимально загрузити людьми, аби перевірити їх», - уточнив Сухомлин.

Планується, що електробуси матимуть до 200 кілометрів пробігу без підзарядки, що дорівнює середньому пробігу міської маршрутки за один день, а заряджатимуть їх вночі.

Якщо перші автобуси вдало пройдуть тестування, влада Житомира оголосить тендер на закупівлю 20 таких автобусів.

«Щодо постачальників, то за умовами тендеру – хто дасть нижчу ціну, той і виграє», - уточнив Сухомлин.

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Мер Житомира також нагадав, що Житомир нещодавно відвідала делегація китайського виробника електробусів «Анкай» з пропозиціями продажу цієї техніки місту. Під час зустрічі з китайською делегацією владою міста розглядалася можливість відкриття на базі комунального підприємства «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» цеху зі зборки електробусів.

Також сьогодні на брифінгу прозвучало, що найближчим часом у Житомирі оголосять тендер на закупівлю 40 сучасних низькополих автобусів.

Як повідомляв УНІАН, у Житомирі триває впровадження нової транспортної концепції міста.