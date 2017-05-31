Влада Житомира оголосила тендер на закупівлю двох електробусів
Якщо перші автобуси вдало пройдуть тестування, влада Житомира оголосить тендер на закупівлю 20 таких автобусів.
Влада Житомира оголосила тендер на закупівлю двох електробусів для потреб міста. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу у Житомирській міськраді повідомив мер Житомира Сергій Сухомлин.
За його словами, управління транспорту Житомирської міської ради оголосило тендер на закупівлю двох електробусів – довжиною 8 та 10 метрів; з бюджету міста на закупівлю виділили 10 мільйонів гривень. За ці гроші також буде придбано зарядний пристрій для них.
Планується, що перші два електробуси працюватимуть на міських маршрутах у тестовому режимі та безкоштовно перевозитимуть пасажирів.
«Спочатку ми електробуси протестуємо на підйомах житомирських мостів та у зимовий період. Ці автобуси для житомирян будуть безкоштовними для того, щоб їх максимально загрузити людьми, аби перевірити їх», - уточнив Сухомлин.
Планується, що електробуси матимуть до 200 кілометрів пробігу без підзарядки, що дорівнює середньому пробігу міської маршрутки за один день, а заряджатимуть їх вночі.
Якщо перші автобуси вдало пройдуть тестування, влада Житомира оголосить тендер на закупівлю 20 таких автобусів.
«Щодо постачальників, то за умовами тендеру – хто дасть нижчу ціну, той і виграє», - уточнив Сухомлин.
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Мер Житомира також нагадав, що Житомир нещодавно відвідала делегація китайського виробника електробусів «Анкай» з пропозиціями продажу цієї техніки місту. Під час зустрічі з китайською делегацією владою міста розглядалася можливість відкриття на базі комунального підприємства «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» цеху зі зборки електробусів.
Також сьогодні на брифінгу прозвучало, що найближчим часом у Житомирі оголосять тендер на закупівлю 40 сучасних низькополих автобусів.
Як повідомляв УНІАН, у Житомирі триває впровадження нової транспортної концепції міста.