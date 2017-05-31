У Дніпрі в середу та четвер кілька трамваїв змінять маршрути
Йдеться про маршрути №1 та №11.
У Дніпрі в середу та четвер, 31 травня та 1 червня, два трамваї змінять свої маршрути. Про це повідомляє прес-служба міськради.
Читайте такожУ Дніпрі перевірили всі три міських пляжі: вода чиста, скоро можна буде купатись31 травня з 22:00 трамваї маршруту №1 у напрямку від залізничного вокзалу перевозитимуть пасажирів за зміненим напрямком:
- просп. Дмитра Яворницького – вул. Шмідта – просп. Пушкіна – вул. Святослава Хороброго – вул. Чернишевського – вул. Севастопольська.
Тимчасові зміни пов'язані з проведенням ремонтних робіт трамвайної колії по вулиці Центральна в районі вулиці Липинського.
Останнє відправлення від залізничного вокзалу по маршруту о 21 год. 45 хвилин.
Крім того, 1 червня з 11:00 до 15:00 трамваї маршруту № 11 працюватимуть за скороченим маршрутом «Залізний вокзал – вул. Призаводська». Тимчасові зміни пов'язані з проведенням аварійних робіт на технологічному колекторі по вулиці Будівельників в районі кільця трамвая.