У Дніпрі в середу та четвер кілька трамваїв змінять маршрути

У Дніпрі в середу та четвер, 31 травня та 1 червня, два трамваї змінять свої маршрути. Про це повідомляє прес-служба міськради.

Читайте такожУ Дніпрі перевірили всі три міських пляжі: вода чиста, скоро можна буде купатись31 травня з 22:00 трамваї маршруту №1 у напрямку від залізничного вокзалу перевозитимуть пасажирів за зміненим напрямком: