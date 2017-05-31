У Дніпрі в середу та четвер кілька трамваїв змінять маршрути

15:47, 31 травня 2017
Транспорт/Звя'зок
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Йдеться про маршрути №1 та №11.

Трамвай у Дніпрі / ілюстрація: 056.ua

У Дніпрі в середу та четвер, 31 травня та 1 червня, два трамваї змінять свої маршрути. Про це повідомляє прес-служба міськради.

Читайте такожУ Дніпрі перевірили всі три міських пляжі: вода чиста, скоро можна буде купатись31 травня з 22:00 трамваї маршруту №1 у напрямку від залізничного вокзалу перевозитимуть пасажирів за зміненим напрямком:

  • просп. Дмитра Яворницького – вул. Шмідта –  просп. Пушкіна – вул. Святослава Хороброго – вул. Чернишевського – вул. Севастопольська.

Тимчасові зміни пов'язані з проведенням ремонтних робіт трамвайної колії  по  вулиці Центральна в районі вулиці Липинського.

Останнє відправлення від залізничного вокзалу по маршруту о 21 год. 45 хвилин.

Крім того, 1 червня з 11:00  до 15:00  трамваї маршруту № 11 працюватимуть за скороченим маршрутом «Залізний вокзал – вул. Призаводська». Тимчасові зміни пов'язані з проведенням аварійних робіт на технологічному колекторі по вулиці Будівельників в районі кільця трамвая.

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Теги: #Трамваї у Дніпрі