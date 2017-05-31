Жетони в київському метро замінять квитки з QR-кодом

Після виведення з обігу жетонів КП "Київський метрополітен" має намір замінити їх на одноразові квитки з QR-кодом. Про це в ефірі "Громадського радіо" сказав заступник голови КМДА Микола Поровозник.

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"Працювати метро буде по одноразовому білету, який зараз працює у світі – це QR-код. Купив білет – погасив цей білет", - сказав чиновник.

Він не зміг назвати дату, коли жетони повністю зникнуть з метро.

"Думаю, до початку липня жетони повністю не виведемо. Через місяць ми запропонуємо кілька станцій, які зможуть працювати без жетонів. Тут запропонуємо саму технологічну систему проходження через QR-код", - сказав Поворозник.

Він переконаний, що виведення жетона не позначиться на комфорті пасажирів.

"На сьогодні більше 80% пасажирів метро користуються пластиковою карткою, це дуже зручно. Нещодавно ми також презентували можливість покупки поїздок метро просто на банківську картку", - підсумував заступник мера Києва.