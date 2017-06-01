"Дочка" бельгійської компанії перемогла в конкурсі на днопоглиблення в порту "Южний"

Компанія Novadeal LTD, яке є дочірнім підприємством групи компаній DEME Group (Бельгія) стала переможцем аукціону на експлуатаційне днопоглиблення в морському порту "Южний" (Одеська область).

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Як повідомили УНІАН в адміністрації порту, Адміністрація морських портів України (АМПУ) готова підписати договір з Novadeal LTD на реалізацію проекту "Експлуатаційне днопоглиблення - підчистка дна від наносів на внутрішній акваторії і внутрішньому підхідному каналі порту "Южний".

Таке рішення було прийнято за результатами відкритого тендеру в системі публічних закупівель Prozorro.

Згідно з тендерною пропозицією, яка система вибрала як найменше, підрядник проведе експлуатаційне днопоглиблення внутрішньої акваторії та підхідного каналу порту "Южний" за 96,28 мільйона гривень. Інформація про це опублікована в системі публічних закупівель Prozorro 1 червня. Послуги з подчистке будуть проводитися в операційних акваторіях причалів №№2-4, 7-9, 16,17, 3Н і 38. Запланований обсяг днопоглиблення складе 411,238 тисячі кубометрів.

Зазначається, що 17 травня відбувся аукціон в рамках тендеру з експлуатаційного днопоглиблення внутрішньої акваторії та підхідного каналу порту "Южний". У ньому взяли участь три іноземних підрядника, серед яких "Ван Оорд Україна", Jan De Nul n.v., Novadeal LTD.

Організатор тендеру в особі АМПУ визначив оціночну вартість даного проекту в суму 98,24 мільйона гривень, таким чином, в ході торгів економія склала майже 2 мільйони гривень.

Довідка УНІАН. Морський торговий порт "Южний" – найбільший за обсягами перевалки вантажів порт України, заснований в 1978 році і розташований на березі Аджаликського лиману. Це найглибоководніший порт України (глибина підхідного каналу – 15,5 метра, глибини біля причалів – 14-15,5 метра). Загальна протяжність причалів – близько 2,6 кілометра.