Продаж нових легкових авто в Україні зріс на третину

Продажі нових легкових автомобілів в Україні в січні-травні 2017 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли на третину – до 30 тисяч одиниць, повідомляє прес-служба асоціації "Укравтопром".

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Як зазначили представники асоціації, в травні ринок нових автомобілів збільшився на 48% порівняно з травнем минулого року і становив 6,6 тисячі проданих авто. При цьому порівняно з квітнем продаж авто збільшився на 2%.

Згідно з даними "Укравтопрому", найпопулярнішою маркою в Україні стала Toyota, продажі якої в травні становили 882 штуки. Порівняно з травнем 2016 року продажі Toyota зросли на 62%.

Другу позицію на ринку зайняв французький бренд Renault, продажі якого зросли порівняно з травнем минулого року на 71% – до 709 авто.

З результатом 548 машин і зростанням на 90% до травня 2016 року до трійки лідерів потрапила Skoda.

Як повідомляв УНІАН, продажі нових легкових автомобілів в Україні в квітні 2017 року порівняно з квітнем 2016 року зросли на 11% – до 6,346 тисячі одиниць.

За підсумками 2016 року продажі нових легкових автомобілів в Україні зросли на 41% – до 65,5 тисячі одиниць. За прогнозами експертів, продажі легкових авто в 2017 році зростуть на третину.