Польська авіакомпанія LOT відкриває рейс Львів – Бидгощ

Польська авіакомпанія LOT Polish Airlines з 4 серпня запускає новий рейс зі Львова у місто Бидгощ (Польща).

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Як повідомили в прес-службі Львівської облдержадміністрації, згідно з розкладом Міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького, рейси будуть виконуватися двічі на тиждень по понеділках і п'ятницях.

Виліт зі Львова о 1:40, з Бидгоща - в 4:10. Тривалість польоту - півтори години.

Як повідомляв УНІАН, Польська LOT Polish Airlines з 23 червня відкриє рейс за маршрутом Львів - Познань.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія LOT Polish Airlines - національний перевізник Польщі, діє з 1929 року. Аеропорт, де базується парк авіакомпанії, - Варшава.