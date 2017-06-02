"Укрзалізниця" з 5 червня запустить поїзд до Затоки та Кароліно-Бугаза

Акціонерна компанія "Укрзалізниця" з 5 червня запустить поїзд, що курсує в напрямку Чорноморського узбережжя, до Затоки, Кароліно-Бугаз та Білгород-Дністровського, повідомила прес-служба компанії.

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"Укрзалізниця" продовжила маршрути прямування двох поїздів далекого прямування уздовж всього Чорноморського узбережжя Одеської області в Білгород-Дністровський. Таким чином, пасажири отримають можливість подорожувати залізницею не лише Одеси, але і в Кароліно-Бугаз, Затоку та Білгород-Дністровський", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, поїзд № 221/521 - №222/522 Київ, Житомир - Білгород-Дністровський з 5 червня курсуватиме через день по непарних числах, із Білгород-Дністровського - по парних.

Другий поїзд № 288/287 Чернігів, Київ - Білгород-Дністровський буде курсувати з 6 червня через день по парних числах, у зворотному напрямку - по непарних.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" оголосила про продовження на сезон літніх перевезень маршруту прямування поїздів, що курсують у напрямку Чорноморського узбережжя, до Затоки Кароліно-Бугаз.

Також, з 16 червня "Укрзалізниця" для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом в літній час призначила додатковий швидкісний поїзд категорії "Інтерсіті+" № 761/762 за маршрутом Київ - Одеса - Київ, який курсуватиме щоденно.